Joos: "De Bruyne wou even laten voelen wie de baas is bij de Rode Duivels"

Kevin De Bruyne speelde vorig weekend op een andere planeet in City - Tottenham (4-1). "Het combinatiespel en de snelheid in uitvoering zijn weergaloos", vindt oud-international Marc Degryse. "Hij was heer en meester over het hele veld. Bijna elke aanval van City begon bij De Bruyne."

"Ongelooflijk", vult Filip Joos. "Zijn energie en loopvermogen zijn onwaarschijnlijk. Dit seizoen heb ik geen middenvelder zo'n wedstrijd zien spelen. Hij is fenomenaal."

Jan Mulder: "Ik ben fan van Hazard, maar nu neig ik toch wel naar de Bruyne. Hij heeft nog iets toegevoegd. Hij is beter dan ooit. Zijn ballen flitsen over ijs."

Joos: "Het is totaalvoetbal, Jan. En ik denk dat hij aan Vertonghen en Dembélé ook even wou laten voelen wie de baas is bij de Rode Duivels. Er zat nog iets extra op. Onwaarschijnlijk. Het lijkt wel alsof je de boostknop induwt op je spelcomputer."