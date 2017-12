Mulder over Anderlecht: "Voor een slechte match bied je geen excuses aan"

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Mulder: "Voor een slechte match moet je geen excuses aanbieden, je moet zwijgen" Mulder: "Voor een slechte match moet je geen excuses aanbieden, je moet zwijgen"

In Extra Time was Jan Mulder snoeihard voor Anderlecht, dat de fans zijn excuses had aangeboden op de website van de club. "Na zo'n slechte wedstrijd moet je zwijgen", zegt Mulder. "En op maandagmiddag moet je hard trainen om er de volgende match weer fris tegenaan te gaan."