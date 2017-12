"Comeback kid" Najar valt al na 10 minuten uit bij Anderlecht-beloften

Andy Najar ligt de laatste jaren meer in de lappenmand dan hem lief is. In de zomer van 2016 herstelde hij van een kruisbandblessure. Dit voorjaar sukkelde de Anderlecht-speler met een bovenbeenblessure.

Najar maakte op 8 september zijn wederoptreden tegen Lokeren. Maar 4 dagen later viel de rechterflankspeler weer uit tegen Bayern met een blessure aan zijn hamstrings.

Normaal gezien zou Najar vorige week zijn wederoptreden gemaakt hebben met de Anderlecht-beloften tegen Kortrijk. Maar toen gooide de sneeuw roet in het eten en werd de wedstrijd afgelast.

Vanavond vierde hij dan eindelijk zijn terugkeer tegen Lokeren, maar Najar moest al na 10 minuten geblesseerd naar de kant. De medische staf van Anderlecht zal de onfortuinlijke Hondurees morgen onderzoeken.