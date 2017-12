Club en Cercle bekvechten over nieuwe grasmat in Jan Breydel

Het veld in Jan Breydel ligt er slecht bij. Het veld in Jan Breydel ligt er slecht bij.

Het veld in het Jan Breydelstadion ligt er door de regen erg slecht bij. Club Brugge wil daarom een nieuwe grasmat aanleggen, maar is ontgoocheld omdat Cercle niet zou willen betalen. Bij Cercle reageren ze verbaasd: "We zijn zeker van oordeel dat het om een misverstand gaat."