Broos: "Wat ik van Anderlecht heb gezien, was een beetje beschamend"

"Club Brugge is de beste ploeg op dit moment, ze spelen goed", zegt Paul Van Himst. "Maar 5-0 is zwaar. Tot de laatste minuut van de eerste helft hebben we behoorlijk gespeeld. Je mag niet vergeten dat je op verplaatsing speelt tegen de beste ploeg. We hebben ook de kans gehad om op voorsprong te komen."

"Die laatste minuut voor de rust heeft alles kapotgemaakt. Als je zo 2 doelpunten slikt, moet je beginnen aan te vallen na de rust. Maar dat hebben we niet gezien. Brugge heeft ervan geprofiteerd op de counter. Dan valt alles tegen en krijg je 2 penalty's."

"Voor de trainer is dit zwaar. Hein is nieuw. Anderlecht is een speciale club. Als je dat voorhebt met een andere club wordt dat misschien aanvaard, maar bij Anderlecht niet. Ik kan me voorstellen dat hij het momenteel heel moeilijk heeft. Het voornaamste is dat ze nu thuis winnen tegen Eupen en iets laten zien."

"13 punten is veel, maar als je optimistisch bent, deel je dat door 2. Ze spelen nog 2 keer tegen Club Brugge, als ze 2 keer winnen is dat verschil weg. Het kan nog, maar het is een heel kleine kans."