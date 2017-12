Voorzitter Waasland-Beveren: "Dachten dat Genk een bevriende club was"

Er stond nochtans een clausule in het contract van Clement dat hij de mogelijkheid had om te vertrekken bij Waasland-Beveren. "We hadden een langdurig contract getekend met Philippe", zegt Huyck.

"En die clausule is er gekomen omdat we elkaar wilden beschermen tegen een vertrek tijdens het seizoen. Dat maakt de intenties van de club duidelijk. We wilden lang samenwerken met Philippe Clement."

"We zullen de volgende uren en dagen nadenken hoe we het vertrek van Clement zullen opvangen. Hij is een trainer waar we heel vertrouwen in hadden en hij heeft heel goed werk geleverd bij ons. Langs de ene kant zijn we trots, langs de andere kant zijn we een beetje in rouw."