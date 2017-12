Philippe Clement wordt de nieuwe trainer van Racing Genk

"Het is misschien vroeg, maar wel een mooie stap in zijn carrière. Ik denk dat T1 zijn in een club met de ambitie en het model van Genk altijd een uitdaging is. Maar hij ziet ook dat we een club zijn met een goede structuur waar hij de volgende stappen kan zetten."

Hoopt Racing Genk met de nieuwe trainer Play-off I nog te halen? "Ik denk dat alles nog mogelijk is. We zitten nog in de halve finales van de Beker van België, we staan in de competitie op 4 punten van de 6e plaats. We staan daar natuurlijk met veel ploegen, het zal niet gemakkelijk worden. Maar het is nog mogelijk en we zijn ambitieus. Philippe is dat ook. Ik hoop dat het zal lukken, maar dat is zeker niet het criterium om te oordelen of hij geslaagd is als trainer."

Opvallend: Clement krijgt een contract voor onbepaalde duur. "Vandaag de dag zijn de verschillen tussen bepaalde en onbepaalde duur niet meer zo groot zijn als die ooit zijn geweest. Maar het is wel mede een symbolisch gegeven. De ambitie van de club is om op lange termijn te werken."