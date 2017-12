Anderlecht domineerde de bal, Club de duels en de zone van de waarheid

Waarom won Club de topper tegen Anderlecht? Op basis van de statistieken is het antwoord tweevoudig. Omdat Club meer duels won enerzijds. En anderzijds omdat Anderlecht niet, en Club wel in de zone van de waarheid geraakte.

Club Brugge won zondag 56 procent van de persoonlijke duels. Vooral opvallend is dat het percentage gewonnen duels van Anderlecht in de tweede helft, toen de Brusselaars nochtans een achterstand moesten goedmaken, daalde tot iets meer dan 40 procent. Van extra verbetenheid was er dus geen sprake.