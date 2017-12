Wanneer speelt jouw club in de kerstperiode?

De kerstperiode heeft altijd een speciale kalender voor de voetballers. De kerstperiode heeft altijd een speciale kalender voor de voetballers.

Rond Kerstmis is er altijd een drukke voetbalperiode met 2 speeldagen. Die worden uitgesmeerd over 6 dagen. Donderdag is AA Gent-Charleroi de kraker van speeldag 20, op 2e kerstdag is Anderlecht-AA Gent de affiche van speeldag 21. Wij zetten alle duels hier even voor jou op een rijtje.