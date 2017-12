Moeskroen neemt na half jaar afscheid van Kroaat Palic

Moeskroen stuurde het nieuws vanochtend de wereld in met een tweet: "Antun Palic zal niet meer voor Moeskroen spelen. Hij verkoos zijn contract te verbreken. De directie verzette zich daar niet tegen."

Palic' doortocht op Le Cannonier was geen succes. De middenvelder, die een contract van een jaar had, mocht van de Roemeense coach Mircea Rednic 3 keer meespelen in de competitie en 1 keer in de beker.