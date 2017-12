"Vanhaezebrouck heeft zichzelf verloochend en Leko is terechte erfgenaam van Preud'homme"

Leko is tactisch heel slim, coacht heel sterk en is overtuigd van zijn voetbalvisie. Die overtuiging heeft hij overgebracht op zijn spelers.

Ze hebben veel vertrouwen en de jonge, onervaren trainer Leko, van wie we in de zomer vonden dat het een keuze met risico was, doet het zeer, zeer goed.

Hij heeft het duo Verhaeghe-Mannaert overtuigd met zijn voetbalverhaal en zijn kijk op hoe een proftrainer moet werken en een profvoetballer moet leven. Een halfjaar later heeft hij hen niet teleurgesteld.

Leko is tactisch heel slim, coacht heel sterk en is overtuigd van zijn voetbalvisie. Die overtuiging heeft hij overgebracht op zijn spelers. Hij is nooit tevreden, laat zijn spelers hard werken, hamert op discipline, is consistent in zijn verhaal en durft keuzes te maken.

De erfenis van Michel Preud'homme bij Club Brugge was er eentje die kon tellen. Preud'homme heeft zelf in Brugge live kunnen zien dat die erfenis in goeie handen is bij Leko.

Peter Vandenbempt