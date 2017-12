Vanhaezebrouck: "Lang geleden dat ik nog eens beschaamd was"

Frank Boeckx incasseerde vijf goals. “We speelden 42 minuten niet slecht, maar gaven het dan in één minuut weg. Toen gingen de kopjes naar beneden en dat zou niet mogen. We hebben de supporters in de steek gelaten, dat is duidelijk.”

“Met een doelpunt konden we weer in de match zitten, maar Club kreeg nog 2 penalty’s. Dan nog moet je spelen voor het truitje dat je draagt. Dat hebben we niet gedaan.”

“1-0 of 5-0, we zijn evenveel punten kwijt. We moeten ons afvragen waar we fouten gemaakt hebben. Dan moet ik ook naar mezelf kijken, want bij die 2-0 ben ik niet 100 procent.”

“We moeten even in de spiegel kijken, ons afvragen of we alles gegeven hebben en die kloof niet groter laten worden. Of ik twijfel dat iedereen alles gegeven heeft? Ik vind dat iedereen die vraag voor zichzelf moet stellen.”