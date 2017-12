Clement: "Een heel moeilijke keuze tussen twee mooie verhalen"

Het is geen geheim dat Racing Genk Philippe Clement maar wat graag naar Limburg wil halen. Zit Clement volgende week nog op de bank bij Waasland-Beveren? "Dat is een moeilijke vraag", zei de coach na het 1-1-gelijkspel tegen Lokeren. "Ik wil daar nu niets over zeggen."

"Dit is een proces dat we bij het begin van het seizoen hebben besproken, het moment waarop een G5-ploeg zou komen. Dan is er de mogelijkheid om te spreken en dan staat er een compensatie tegenover."

"Ik weet nu nog niet wat ik daarmee moet doen. Het is een heel moeilijke keuze tussen twee mooie verhalen. Ik heb daar even tijd voor nodig." Clement, die eind jaren 90 voor Genk speelde, is nog maar sinds begin het seizoen hoofdcoach, daarvoor was hij onder meer assistent bij Club Brugge.