Vanderhaeghe: "Een fout? Dit is toch een mannensport?"

Voor het overige had Vanderhaeghe weinig reden tot klagen. "We speelden een goede wedstrijd, vooral in de eerste helft waren we baas. Maar het ontbrak ons aan ideeën en doelgerichte acties."

"In de tweede helft waren we slordiger, maar kwamen we wel een paar keer goed voor doel. We bevestigen elke week dat er een ploeg staat en dat we goed voetbal beginnen te brengen."

"Het is jammer dat we hier twee punten kwijt zijn, maar we moeten verder. Ze zullen morgen niet beslissen dat het doelpunt telt en we de overwinning krijgen..."