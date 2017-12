Marc Coucke op Twitter: "KVO moet zich dringend herpakken"

Moeskroen had bijna 3 maanden niet meer gewonnen, maar tegen KV Oostende lukte het dan toch nog eens. Met een doelpunt na te korte terugspeelbal in de Oostendse defensie lag de match na 71 minuten in een beslissende plooi.

In het klassement staat Moeskroen voorlopig op de 9e plaats met 23 punten. KV Oostende staat 12e met 19 punten.