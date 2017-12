Clement: "Er is vandaag geen gesprek geweest met Racing Genk"

Clement zou volgens Waasland-Beveren vandaag een gesprek hebben gehad met Racing Genk. Maar in een reactie bij Sporza ontkent de ex-speler van Club Brugge in alle talen.

"Er is vandaag geen gesprek geweest", klinkt het. "Het gesprek is opgeschoven. Er is wel contact geweest tussen Waasland-Beveren en Racing Genk."

"Voor alle duidelijkheid: ik voel me heel goed bij Waasland-Beveren. Ik vind de huidige berichtgeving vervelend ten aanzien van het bestuur van de club. Morgen zit ik zeker op de bank van Waasland-Beveren voor de derby bij Lokeren."