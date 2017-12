Joodse organisatie schrijft brief over antisemitische gezangen van Club aan adres Anderlecht

Zondag staat in het Jan Breydelstadion de topper tussen Club en Anderlecht op het programma. De CCOJB vreest dan opnieuw het spreekkoor: "Al wie niet springt is een Jood" te horen in het stadion. Ongehoord oordeelt de organisatie, want antisemitisch.

"We hebben de voetbalbond, Club Brugge en de Pro League aangeschreven over de zaak", zegt secretaris-generaal Henri Benkoski aan Sporza. "We hebben een discussie gehad, maar stellen vast dat er niet echt iets concreet uitgekomen is."

"Club-fans hebben al laten weten dat ze dat lied willen blijven zingen. Maar we moeten ons ervan bewust zijn dat het antisemitisme is. Verwijzen naar een deel van de bevolking, of dat nu Vlamingen, Walen, homoseksuele of Joden zijn, zonder enige vorm van context en zonder reden om ze te beledigen, heeft niets met voetbal te maken."

"Ik denk dat er meer humoristische manieren zijn om voetballiederen te zingen dan een minderheid in ons land te gebruiken. In Engeland zijn fans ook sterk in liederen over en weer zingen, maar wordt niet racistisch of antisemitische gezongen."

"Zelfs als de bijnaam "Joden" voor Anderlecht-fans een verwijzing is naar Ajax, wat wordt beschouwd als een joodse club, dan moet het woord “joods” niet dienen als belediging. Het lijkt wel mode om “Jood” te gebruiken als een algemene belediging.