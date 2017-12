KV Mechelen-speler Croizet trekt naar Kansas City

Croizet ruilt KV Mechelen voor de Amerikaanse MLS. Croizet ruilt KV Mechelen voor de Amerikaanse MLS.

Yohan Croizet heeft besloten om KV Mechelen definitief te verlaten en zijn geluk te beproeven in de Major League Soccer in de Verenigde Staten. Kansas City is zijn nieuwe club. Kansas City is zijn nieuwe club, dat maakt de Mechelse club bekend op haar website.