Hein Vanhaezebrouck haalde op zijn vooruitblik naar de wedstrijd van zondag stevig uit. "Het zit allemaal mee voor Club Brugge en beslissingen van de scheidsrechter draaien vaak in hun voordeel uit", klonk het deze middag. "Om een wedstrijd te winnen heb je geluk nodig. Dat dwing je ook af", countert Ivan Leko.

"Ook Real Madrid en Barcelona hebben wat geluk nodig om te winnen. Ik ben niet bezig met Anderlecht, maar heb veel respect voor die club. We kijken enkel naar onszelf en we hebben deze week keihard gewerkt. Ik geloof dat ons voetbal op dit moment beter is dan dat van Anderlecht."

"Dat zullen we zondag ook proberen te laten zien. Vanaf minuut 1 gaan we alles geven. Winnen is het enige doel. Als we dat doen, dan is de competitie zeker nog niet gespeeld. Er zijn nog play-offs en daarin kan alles."