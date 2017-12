"Denk niet dat deze wedstrijd beslissend is voor het eindresultaat"

Club Brugge zet een sterke reeks neer, maar alle beslissingen zitten wat mee. Het is dus niet onlogisch dat de achterstand van de andere ploegen groot is.

Is een punt in Jan Breydel genoeg? "Ik ben nooit tevreden met een gelijkspel en wil altijd winnen. In Brugge is het nooit eenvoudig. Dat weet je. Het zit ook allemaal wat mee voor hen. Eupen kon op een 3-0-voorsprong komen, maar toen werd de videoref plots wakker. Ze hebben ook al wedstrijden gehad waar de videoref lag te slapen."

"Club Brugge zet een sterke reeks neer en het is lang geleden dat een ploeg op dit moment zoveel punten heeft gehad. Alle beslissingen zitten wat mee en dus is het niet onlogisch dat de achterstand van de andere ploegen zo groot is. Zonder play-offs zou het moeilijk worden om ze nog in te halen, maar door de deling van de punten kan alles nog."

"Als we verliezen in Brugge, moeten we zeker 6 op 6 pakken in de laatste wedstrijden van het jaar. Anders wordt het wel heel moeilijk. Ik denk niet dat de uitslag van deze wedstrijd beslissend zal zijn voor het eindresultaat van de competitie."