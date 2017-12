Waasland-Beveren: "Clement heeft ons gezegd dat hij met Genk gaat praten"

"We kennen onze coach als een heel correct man en hij blijft ook correct door de club in te lichten. Hij heeft trouwens onze toestemming niet nodig. Er staat een opstapclausule in zijn contract en er zijn nog verschillende mogelijkheden om weg te gaan."

"Maar Clement benadrukte dat er nog helemaal geen beslissing is en dat hij veel respect heeft voor beide clubs."

Clement doet het in zijn eerste jaar als hoofdcoach, na jaren als T2 van Club Brugge, uitstekend op de Freethiel. "We willen hem uiteraard houden en zullen daar alles aan doen. We gaan ervan uit dat we hem houden tot eind dit seizoen."