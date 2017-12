Snelders: "Anderlecht is het aan iedereen verplicht om de competitie spannend te houden"

"Maar of het realistisch is, is een heel andere zaak. Het is voor Anderlecht een nadeel dat de bekerwedstrijd van Club afgelast werd. Want zo'n midweekmatch op een zwaar veld, dat zou nog in de benen zitten. Nu is Club Brugge even fris."

"Het draait ook goed bij Club Brugge op dit moment, dat thuis in de competitie nog geen punten heeft laten liggen. Club speelt niet altijd even briljant, maar Leko heeft wel een goed geheel gesmeed. Het begon bijzonder matig aan het seizoen in Europa, maar herpakte zich dan in België met goeie uitslagen."

"Het rekent misschien wel net iets te veel op de ingevingen van Vanaken en de sterkte van Vormer. Dat zijn de bepalende pionnen. Maar het is anderzijds ook een sterk punt van Leko, dat hij niet roteert. Hij wil niet drastisch veranderen, want het loopt goed. De 11 spelers die meestal het vertrouwen krijgen, hebben zo ook automatismen opgebouwd. En dat is een voordeel in moeilijke omstandigheden. Andere trainers moeten daar misschien ook eens over nadenken."