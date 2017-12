Teodorczyk: "Het is niet omdat het minder gaat, dat jullie leugens mogen schrijven"

"Tot nu toe negeerde ik die artikels, maar dat was fout. Het is nu tijd om een aantal zaken te verduidelijken. Het is niet omdat het op het veld nu minder loopt dat iedereen zomaar straffeloos kan zeggen en schrijven wat hij wil."

Daarna haalt Teodorczyk een aantal oude koeien uit de sloot. "Er is een journalist die zegt dat ik niet kan opschieten met mijn teamgenoten omdat ik ze niet de hand schud. Ik raad hem aan om eens contact op te nemen met mijn ploegmaats. We kunnen het prima met elkaar vinden."

"En ik daagde inderdaad niet op op het Gala van de Gouden Schoen, maar ik had andere verplichtingen. Het is niet zo dat ik gezegd heb: "Sorry, ik heb geen zin". Dat is onzin. Niemand kent de waarheid."

Ook de beruchte middenvinger kwam aan bod. "Ik ben daar niet trots op. Ik heb me al verontschuldigd en ik zou willen dat dat onderwerp eindelijk wordt afgesloten. Ik deed het in een opwelling en werd er ook al voor gestraft."