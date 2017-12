Volgend seizoen ook FIFA-competitie in ons land

In onze buurlanden hebben ze al langer een voetbalcompetitie voor e-sporters. Volgend seizoen begint ook de Pro League een FIFA-competitie op. Daarin nemen gamers het tegen mekaar op in het populaire voetbalspel.

Anderlecht is een van de eerste clubs met een e-sporter in dienst. In september stelde de landskampioen Zakaria Bentato voor. De 21-jarige student verdedigt de kleuren van paars-wit in de gamewereld.