Profclubs mogen geen minderjarige talenten van elkaar meer afsnoepen

"In de Belgische competitie hadden we in 2015-2016 meer dan 300 minderjarigen die overstapten naar een andere Belgische club. Ter vergelijking: in de Eredivisie waren er dat ongeveer 50", zegt CEO van de Pro League Pierre François.

"Dat willen we aan banden leggen, want het werkt contraproductief. In plaats van spelers bij elkaar te kopen, kunnen onze clubs dat geld beter investeren in hun eigen jeugdwerking. Die moet beter worden."

Volgens François raakt de Pro League niet aan het Vlaamse decreet dat de vrijheid van aansluiting bij de club naar keuze vrijwaart. "We willen vooral een einde maken aan praktijken waarbij makelaars en families een dure auto overhouden aan de transfer van jonge voetballers."

"Ook voor de minderjarige in kwestie is het beter om naar school te gaan in de eigen omgeving, niet steeds bij pleegouders te moeten blijven en thuis te kunnen opgroeien. De Pro League heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Wij zijn klaar om elke aanval op dit reglement (van advocaten en makelaars) te pareren."