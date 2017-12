Daerden: "Ik vind het jammer dat Stuivenberg is ontslagen"

"Ik heb heel goed samengewerkt met Albert. Maar hij weet ook dat dit kan gebeuren als de verwachtingen niet worden ingelost."

"Het is de eerste keer dat ik als assistent overneem van een ontslagen coach. Het is niet meer mijn bedoeling om hoofdcoach te zijn op het hoogste niveau. Als de nieuwe T1 er is, schik ik mij weer in mijn rol van assistent."

Besnik Hasi? Philippe Clement? Bernd Thijs? Wie wordt de opvolger van Stuivenberg? "Ik heb zelf geen voorkeur. Het is ook niet aan mij om mensen naar voren te schuiven. Dimitri De Condé zal wel de juiste man naar Genk halen."