"Zegt Vanhaezebrouck hier dat Club Brugge de grootste club is?

Ricardo Sa Pinto werd vrijdag tegen Waasland-Beveren op de Standard-bank vervangen door Rui Mota. De assistent van Sa Pinto haalde na de wedstrijd zwaar uit.

"Iedereen wil Standard ten val brengen, maar daar zullen ze niet in slagen. Elke week hebben we te maken met iets waar we geen controle over hebben. Dat moet stoppen."

Franky Van der Elst: "Met deze mensen aan het roer zal die houding niet snel veranderen. Ze doen er telkens weer een schepje bovenop. Maar ze leggen de verkeerde focus."

"Het leidt de aandacht af van het werk dat er geleverd is. Ze doen zichzelf tekort", zegt Peter Vandenbempt. Marc Degryse: "Het is typisch voor Standard en deze staf dat ze zich altijd benadeeld voelen. Als ze zich focussen op hun werk, dan moeten ze altijd Play-off I halen."