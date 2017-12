Clement: "Genk? Er is geen contact. Met Gent was dat er wel, maar dat was niet het moment"

Ik moet mij op dit moment niet met de vraag over een overstap naar Genk bezighouden, want de vraag is niet eens gesteld

Clement geeft toe dat hij wel al andere aanbiedingen heeft gehad. "Gent heeft contact met mij opgenomen na het ontslag van Vanhaezebrouck. Maar uiteindelijk vonden we het allebei niet opportuun om op dat moment over te stappen."

Mocht Clement nog twijfelen, dan krijgt hij nog een gouden raad van Peter Vandenbempt: "Ik denk dat als je pas trainer bent geworden en je doet het heel goed bij je eerste club dat je dan best het seizoen gewoon goed uitdoet. Die andere kansen komen nog wel."

"Ik zou ook bij Waasland-Beveren blijven", voegt Franky Van der Elst eraan toe. "Je doet het daar fantastisch. Je laat Waasland-Beveren op een andere manier spelen, heel aanvallend. Al ben je daar nog niet volledig voor beloond."

Clement concludeert: "We zijn hier aan het speculeren over dingen waar niets van aan is. Ik moet mij op dit moment niet met die vraag bezighouden, want de vraag is niet eens gesteld."