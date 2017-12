Kandidaat-kopers Anderlecht hebben nog week voor een bod

Voetbalclub Anderlecht staat te koop en de naam van twee potentiële kopers werd eerder publiek: de Oezbeeks-Russische zakenman Alisjer Oesmanov en Woestijnvis-baas Wouter Vandenhaute en Paul Gheysens van bouwpromotor Ghelamco.

Andere kandidaat-kopers hebben nog tot volgende week dinsdag, 19 december, om een officieel bod over te maken. Het uitgebrachte bod moet ook bindend zijn.

Daarna zullen de aandeelhouders de voorstellen bespreken en beslissen of de club verkocht wordt en in welke mate. De aandeelhouders willen niet per se al hun aandelen verkopen. Er werd aan de geïnteresseerden gevraagd om ook een bod te doen op 50 procent + 1 van de aandelen.

Ghelamco deed al een bod op 100 procent van de aandelen, dat verviel op 20 november. Het bouwbedrijf wordt nu gevraagd om zijn bod te verlengen en ook een voorstel te doen voor 50%+1. Kandidaat-kopers krijgen deze week alle nodige informatie om een due-dilligence onderzoek uit te voeren, met andere worden, om de boeken van Anderlecht grondig te doorspitten.

Anderlecht wil haast zetten achter de verkoop. Hoofdaandeelhouders Roger Vanden Stock en Philippe Collin willen dat om belastingtechnische redenen graag voor het einde van het jaar.