Louwagie: "Onze reeks moet wel eens stoppen, want anders speel je kampioen"

"Dat kan je niet geloven", vertelde manager Michel Louwagie in Sportweekend. "We dachten dat het een werk van lange adem zou zijn en hoopten dat we op de 30e speeldag in de top zes zouden staan. We staan er echter nu al, maar we mogen niet beginnen te zweven."

"22 op 27 is een reeks die je normaal niet kan volhouden. Op die manier speel je kampioen en dat zal dit jaar waarschijnlijk niet het geval zijn. We moeten realistisch blijven: het doel is Play-off I."