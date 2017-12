De waakhond van Sa Pinto, panna van Kubo en het Coucke-effect

Zes matchen was het geleden dat KV Oostende nog had verloren, maar aan die reeks kwam een eind tegen KV Mechelen. Daar was een goede reden voor. Voorzitter Marc Coucke was ziek en kon dus voor het eerst in zes wedstrijden niet in de spionkop staan in eigen stadion. Nochtans waren de fans vooraf gewaarschuwd dat de voorzitter er niet was en dat extra lawaai welkom was.