Vandenbempt: "Genk moet zich afvragen of zijn filosofie houdbaar is op het hoogste niveau"

Racing Genk is een trainerskerkhof aan het worden. Ze zitten al aan hun vijfde ontslag in vijf jaar, het negende in tien jaar. Stuivenberg heeft meer tijd en krediet gekregen dan Maes, precies omdat hij de uitdrukkelijke keuze was van onder anderen CEO Patrick Janssens. Maar die had ondertussen al begrepen dat het geen zin had om veel langer op de barricade te staan voor zijn coach, omdat zijn positie dan in vraag zou kunnen worden gesteld. En dan is de keuze blijkbaar snel gemaakt.

Genk moet zich stilaan de vraag stellen of de filosofie die de club uitdraagt, houdbaar is op het hoogste niveau. Ik vind de filosofie fantastisch voor alle duidelijkheid, zeer lovenswaardig: offensief, aantrekkelijk voetbal, heel veel jonge spelers uit binnen- en buitenland en toch de top ambiëren.

Het is in elk geval de moeilijkste weg van allemaal en ik ben benieuwd welke nieuwe volgende trainer met die eigenlijk onmogelijke opdracht zal worden geconfronteerd. En uit de keuze die ze maken, zal toch blijken of Genk volhardt in de boosheid of toch net wat realistischer is geworden. Want de supporters hebben een duidelijk signaal gegeven: ongeveer 4.000 abonnees zijn gewoon niet komen opdagen tegen Eupen.