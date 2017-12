"Met een punt zullen we tevreden moeten zijn op Club Brugge"

"We hadden de kloof graag beperkt tot 9 punten, het is er eentje meer", reageert Hein Vanhaezebrouck bij Sporza. "We hebben dit jaar nog 3 matchen op het programma staan. Daar moeten we het maximum halen."

"Het zou pijnlijk zijn als de kloof 13 punten bedraagt, maar Club Brugge heeft thuis nog niks laten liggen. Ik ga dus niet beweren dat Anderlecht zomaar moet winnen op Club Brugge. Dat is niet realistisch."

"We gaan proberen om een goede match te spelen op Club Brugge, om die niet te verliezen. Gezien de omstandigheden zullen we met een punt tevreden moeten zijn. Het is afwachten over hoeveel fitte spelers ik kan beschikken na onze twee geschorsten (Deschacht en Teodorczyk, red)."