Genk ontslaat Stuivenberg: "Dachten dat we met Albert PO I niet zouden halen"

Waarom is het dan niet gelukt met Stuivenberg? "Je moet een onderscheid maken tussen vorig seizoen en dit seizoen. We hebben dit seizoen te weinig onze wil kunnen opleggen, er waren te veel schommelingen."

"Twee weken geleden speelden we tegen Standard nog voor de 4e plaats, maar nu zitten we in een mindere periode. We zien dat er geen oplossingen gevonden worden op het veld. We denken niet dat we met Albert nog PO I halen."

Stuivenberg zou ook de kleedkamer niet meer achter hem hebben gehad. "Achter die wissel van Pozuelo, die kwaad was, heeft de pers te veel gezocht. Ik denk niet dat "Pozo" de beste vriend was van de trainer, maar dat is nog iets anders dan tegen hem te zijn. Het heeft onze beslissing in ieder geval niet beïnvloed."