Stuivenberg: "Ik ben de kapitein en die blijft op het schip"

Is er een gebrek aan vertrouwen? Want spelers als Pozuelo en Malinovski bleven toch onder hun niveau? "Vertrouwen is heel belangrijk, dat mogen we niet onderschatten. De druk op de spelers neemt toe omdat het niet lekker loopt, het publiek mort, dat doet iets met je. We zijn allemaal maar mensen. Het enige wat wij kunnen doen is de spelers stimuleren en zorgen dat hun vertrouwen terugkomt."

Zijn er spelers die tijdens de rust op tafel kunnen slaan? "Nee, wij hebben geen spelers met leiderschapskwaliteiten. In moeilijke momenten is het nochtans van groot belang dat er eens iemand met zijn vuist op tafel slaat en dat er geluisterd wordt en dat het geaccepteerd wordt. Deze jonge groep heeft dat niet, maar je kan dat niet zomaar installeren. Een speler heeft dat of niet."

Er bleven gisteren ook heel wat plaatsen leeg in het stadion, zo'n 4.000 abonnementshouders kwamen niet opdagen. "Dat is heel teleurstellend. Ik begrijp dat de mensen teleurgesteld zijn, maar we kunnen dit alleen maar te boven komen met de steun van het publiek. Hopelijk zijn ze er woensdag weer."