Matthys: "Vreesde het ergste, maar er zijn positieve signalen"

Net na de rust hield iedereen van KV Mechelen even zijn hart vast. Tim Matthys ging neer en moest vervangen worden. "Ik kreeg een bal ingespeeld en wou meteen openen naar andere kant", doet hij zijn verhaal.

"Net op het moment dat ik wil trappen, blijft mijn voet in het gras steken en knakt mijn knie helemaal naar binnen. Dat was vrij pijnlijk en het was snel duidelijk dat ik niet voort kon spelen."

"Ik dacht meteen dat mijn kruisbanden geraakt waren. Het was geen natuurlijke beweging. Ik vreesde het ergste, omdat ik ook veel pijn had."

"Maar als je dan alles op een rijtje zet: ik heb geen knak gehoord, ik kan mijn been strekken en de zwelling valt mee. Dat zijn positieve signalen, maar je bent pas zeker na de scan. Die komt er maandag of dinsdag."