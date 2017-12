Standard vangt bot: Sa Pinto blijft 3 matchen geschorst

"De Geschillencommissie Hoger Beroep heeft begrip voor de emotionele reactie van Sa Pinto op de beslissing van de scheidsrechter om het spel niet stil te leggen. Het is evenwel niet de bevoegdheid van deze commissie om over de beslissing te oordelen."

"Wat wel vaststaat, is dat de scheidsrechterlijke beslissing de directe reden is voor het overdreven en ongepaste gedrag van Sa Pinto. De scheidsrechterlijke beslissing mag daar geen rechtvaardiging voor zijn", schreef commissievoorzitter Michel Palumbo in zijn motivering.

"Uit de stukken die in het dossier aan bod komen, moeten we Sa Pinto verantwoordelijk stellen voor zijn onaanvaardbare taal ten aanzien van de scheidsrechters, het feit dat hij op het terrein gaat zitten - wat totaal ongepast is voor een trainer, en het feit dat hij minstens vier keer zijn technische zone heeft verlaten. Sa Pinto brengt geen bewijzen aan om die vaststellingen van de scheidsrechter te ontkrachten."