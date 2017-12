Sa Pinto geeft bondsprocureur flinke bolwassing: "Ik speel geen theater"

"De supporters van RSC Anderlecht creëerden een negatieve sfeer en gooiden met allerlei voorwerpen naar ons. Ik ben dan ook geschokt over deze situatie. Het was een vurige match. Na de eerste tijdelijke stillegging zei de teammanager me dat de wedstrijd bij het eerstvolgende incident gestaakt zou worden. Ik hoorde een knal, voelde koude vloeistof op mijn benen en was daardoor geschrokken", legt hij uit.

"Ik bleef zitten en vroeg om de scheidsrechter te halen. Ik deed alles volgens de regels, ik wilde gewoon tonen wat er gebeurd was aan de ref. Wat was er nog meer nodig om de projectielen te stoppen? Waarom staakte de scheidsrechter de match niet zoals hij had gezegd? Hoe moet ik een volgende keer reageren? Zeg het mij en ik zal het onthouden voor een volgende keer", richtte Sa Pinto zich tot drie commissieleden.

Een uitspraak volgt later vandaag. Het is dus nog niet zeker dat Sa Pinto vanavond zijn team kan coachen tegen Waasland-Beveren.