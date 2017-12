Thomas Matton (32) stopt met voetballen

Matton heeft er een mooie carrière opzitten. Hij genoot het grootste deel van zijn jeugdopleiding bij Club Brugge, maar omdat hij er niet doorbrak, koos hij voor OH Leuven.

Daar kwam zijn talent snel bovendrijven, want een seizoen later maakte hij al de oversteek naar Zulte Waregem. Na 4 seizoenen aan de Gaverbeek verkaste hij voor 3 jaar naar KV Kortrijk. In 2015 belandde Matton bij AA Gent, waarmee hij - onder meer in de Champions League - 53 wedstrijden speelde.

Matton houdt het, enkele maanden voor het einde van zijn contract, echter voor bekeken als profvoetballer. Dit seizoen kwam hij door fysieke problemen nauwelijks aan 2 invalbeurten. Dat stemde tot nadenken bij Matton.