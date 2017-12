AA Gent verlengt contract Tekie tot 2021 en leent hem uit

De 20-jarige Tekie kwam vorige winter voor 1,6 miljoen euro over van IFK Norrköping. Door blessures kwam Tekie nog niet in actie voor Gent. Toch heeft de club vertrouwen in het talent van de Zweed, het verlengt zijn contract tot 2021.

Tekie wordt vanaf 1 januari uitgeleend aan Östersunds FK. Hij kan zo proberen speelminuten te verzamelen in zijn thuisland.

Östersunds FK is de revelatie van het seizoen in Zweden. Het schakelde deze zomer Galatasaray en PAOK uit in de voorrondes van de Europa League. Het is ook al zeker van Europese overwintering.