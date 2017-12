KV Mechelen maakt plannen voor "spiksplinternieuwe" hoofdtribune bekend

De afgelopen jaren maakte KV Mechelen al werk van het nieuwe AFAS-stadion. Nu zal ook de hoofdtribune vernieuwd worden.

“We gaan de huidige hoofdtribune afbreken en vervangen door een spiksplinternieuwe”, zegt algemeen directeur Marc Faes op de website van KV Mechelen. “Er komen luxueuze zitplaatsen, twee verdiepingen skyboxen met buitenseats, een businessrestaurant en een vernieuwde pers- en spelersinfrastructuur.”

“Dit zijn de eerste ontwerpen die we deze week bespreken met de buurt, onze partners en de stad Mechelen”, benadrukt Faes. “Het is daarom ook te vroeg om het al over een timing voor de bouw te hebben. Maar laat het duidelijk zijn: we willen dit zo snel mogelijk realiseren.”

"De nieuwe hoofdtribune richt zich vooral op een zakelijke invulling. De capaciteit blijft ongeveer gelijk (2.000 zitplaatsen), maar de extra commerciële mogelijkheden zullen onze club structureel versterken. Zo zullen we een nieuwe budgetstijging kunnen waarmaken zo kunnen we ons zo sportief versterken."

KV Mechelen heeft ook plannen om de jeugdacademie te vernieuwen en te verhuizen. "De locatie zal in de buurt van Mechelen liggen, maar daarom niet op het grondgebied", besluit Faes.