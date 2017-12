Standard in beroep tegen schorsing Sa Pinto: "Kunnen niet anders"

"Gezien het disproportionele karakter is Standard van mening dat het geen andere keuze heeft dan in beroep te gaan tegen dit vonnis", klinkt het bij de club.

Standard-coach Sa Pinto werd in de bekermatch tegen Anderlecht (0-1) naar de tribune gestuurd omdat hij volgens de ref te veel misbaar had gemaakt toen hij geraakt werd door een bekertje uit de tribune. Toen de Portugees dat vernam, kookte zijn potje over.

Gisteren kreeg hij op de bond te horen dat hij de competitieduels tegen Waasland-Beveren (08/12) en AA Gent (16/12) en het bekerduel op het veld van KV Oostende (12/12) mist.