Sa Pinto moet drie wedstrijden in de tribune volgen

Toen de Portugees te horen kreeg dat hij werd uitgesloten, kookte zijn potje over. Volgens het Bondsparket ging Sa Pinto zo over de schreef dat een schorsing van 6 weken gerechtvaardigd was. De Geschillencommissie brengt dit terug naar 2 weken, ofwel 3 matchen (2 competitieduels en 1 bekermatch).

De kans is groot dat Standard toch nog in beroep zal gaan tegen deze schorsing. Sa Pinto liet zelf weten dat hij eigenlijk het slachtoffer is in deze zaak.

"Dit was zeker geen theater, want dat zit niet in mijn aard. Ik ben een emotioneel persoon en vroeg de ref om een verklaring voor mijn uitsluiting. Mijn goede reputatie ben ik hierdoor wel voorgoed kwijt."

Volgens Sa Pinto en de raadsman van de club zou er zelfs niet eens een schorsing mogen zijn, omdat de ref had gezegd dat hij de match zou stopzetten bij nieuwe incidenten. Volgens Standard hield Wouters zich dus niet aan zijn woord toen Sa Pinto geraakt werd door het bekertje.