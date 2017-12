Timmermans: "Had niet verwacht dat transfer Bandé zo snel zou gaan"

Bij voorkeur kunnen we na dit seizoen al beginnen met de bouw van de nieuwe hoofdtribune, maar het licht nu al op groen zetten, is nog een brug te ver.

"Mensen spreken vaak over transfers in het verleden waar het over bedragen rond de 2 à 2,5 miljoen euro gaat. Dat vonden ze vaak te weinig. Wanneer je dan over een veelvoud van dat bedrag kan spreken, met nog eens bonussen en percentages op de doorverkoop, dan gaat het over veel geld, zeker voor KV Mechelen."

"Met het geld van de transfer, dat we pas krijgen op het einde van het seizoen, zoeken we een gezond evenwicht tussen bestedingen aan het infrastructuur en het sportieve", gaat Timmermans voort. "We staan voor verdere verbouwingen aan het stadion en we willen Bandé natuurlijk vervangen door een "fatsoenlijke" speler."

"De verbouwingen aan de nieuwe hoofdtribune staan los van deze transfer. Het is mogelijk dat de verbouwingen zullen plaatsvinden na dit seizoen, maar het is ook mogelijk dat het pas na het volgende seizoen zal zijn."

"We onderhandelen nog met de stad Mechelen en er moeten nog veel afspraken worden gemaakt. Bij voorkeur kunnen we er na dit seizoen al mee beginnen, maar het licht nu al op groen zetten, is nog een brug te ver", besluit hij.