Bondsparket wil Sa Pinto 6 weken schorsen: "Maar ik ben het slachtoffer"

"Ik vind deze eis van het Bondsparket heel verrassend en zelfs een beetje belachelijk", reageert Pierre Locht, de raadsman van Sa Pinto. "Enkele weken geleden reageerde (Antwerp-coach) Bölöni ook heel fel na zijn uitsluiting en hij kreeg slechts een boete."

"Maar de voorstellen van het Bondsparket zijn altijd heel raar als het over Standard gaat. Ik ben dus deels verrast, maar deels ook niet. Het reglement van de bond is heel duidelijk: de match had stopgezet moeten worden. Als dat gebeurd was, was de coach nooit uitgesloten geweest."