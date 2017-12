Keeperstrainer Jan Van Steenberghe weg bij Club Brugge: "Dit is het beste"

Oud-doelman Jan Van Steenberghe (45) werkte sinds januari 2014 voor blauw-zwart. Hij lijkt met zijn vertrek de prijs te betalen voor het keepersprobleem waarmee Club dit seizoen worstelt.

"Ik kijk zeer positief terug op mijn 3,5 jaar bij Club Brugge. Het was een boeiende periode met heel wat sportieve hoogtepunten, goeie collega's en een onvergetelijke band met de 12e man", reageert Van Steenberghe.

"Op een bepaald moment merken beide partijen dat er een verschil in visie bestaat. Dan is het beter om in een goeie verstandhouding uit elkaar te gaan."