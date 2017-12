Bölöni op RTBF: "Het verschil tussen God en Sa Pinto? God wil niet Sa Pinto zijn"

Standard liet na om de plaats van Antwerp in de top 6 in te nemen. Bölöni doet het verrassend goed bij de promovendus. "We staan waar we niet verwacht werden. Als men me zegt dat de competitie vandaag afgelopen is, dan teken ik met beide handen. Ik voel de broosheid van onze ploeg."

"Iedereen droomt en ik ben de eerste om de club zo hoog mogelijk te stuwen. Maar je moet niet vergeten dat de voorbije 15 jaar een lijdensweg was. Antwerp is in volle opbouw. Je moet niet sneller lopen dan je kunt gaan."