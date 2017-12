Jan Mulder begrijpt Bolat niet: "Laat die penalty dan door"

Yannick Ferrera breekt een lans voor zijn voormalige video-analist Will Still. De jonge coach doet het uitstekend bij Lierse. Enkele weken terug kreeg hij een uitbrander in Extra Time voor zijn grof taalgebruik.

"Zoiets gebeurt bijna elke week in de kleedkamer. Ik heb dat ook al gedaan", geeft Ferrera toe. "De gast die jullie laten zien hebben, dat is Will niet. Hij wou zijn spelers prikkelen. Sindsdien heeft hij trouwens wel 7 matchen op een rij gewonnen."