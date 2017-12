Meest trefzekere tiener van Europa: Bandé doet beter dan Mbappé en Kluivert

Bandé is in geen tijd uitgegroeid van een nobele onbekende tot een naam die in de scoutingsboekjes over heel Europa staat genoteerd. Zijn jonge leeftijd en acht doelpunten zijn daar verantwoordelijk voor.

In de beste 10 Europese competities is er geen enkele tiener die momenteel beter doet dan de KV Mechelen-speler. Bandé laat onder meer Kylian Mbappé, Justin Kluivert en Samuel Kalu ruim achter zich.