Yannick Ferrera: "Bandé kan alles met een bal"

Ajax heeft naar verluidt 10 miljoen euro op tafel gelegd voor Bandé. "Ze hebben het echt in hem gezien, maar hij heeft ook echt veel talent", zegt Ferrera.

"Hij heeft nu 6 maanden om zich klaar te stomen voor deze uitdaging. Hij zal zeker niet op zijn lauweren gaan rusten. Ik denk dat hij zal slagen bij Ajax. Hassane is een heel bescheiden jongen, heel slim, een crème van een gast."

"Als Ajax hem goed omringt, zal het lukken. In Mechelen woont hij ook niet alleen in een appartement, maar bij een gastgezin. Ze zorgen heel goed voor hem en dat heeft hij ook nodig. Hij is ver van zijn familie en is nog maar pas 19 jaar geworden. Dan ben je nog een kind."